أبو مويس والسفير الأردني يبحثان آليات تنفيذ برنامج التعاون الموقع بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، بمكتبه، اليوم، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في فلسطين أ. عصام البدور؛ سبل تعزيز التعاون المشترك وآليات تنفيذ برنامج التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام (2022-2025)؛ والذي تم تجديد التوقيع عليهفي شهر آب الماضي.وأكد أبو مويس والبدور عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، مؤكدين المضي قُدماً في تعزيز هذا التعاون للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في كلا البلدين.وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ومدير عام المنح والخدمات الطلابية أ. شادي الحلو.