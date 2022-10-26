الناشطة البرغوثي: نعيش مرحلة حرجة تستدعي وقوف الكل خلف المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة فادية برغوثي، إن "الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعيش مرحلة حرجة تستدعي وقوف الكل بشكل واضح خلف نهج المقاومة"، مضيفة: "وصلنا لنقطة، الحياد فيها عار وتخلٍ سافرٍ عن نهج المقاومة".وأكدت البرغوثي أن الاحتلال حاول من خلال التضييق على مدينة نابلس وعزلها، سلخ الحاضنة الشعبية عن المقاومة، ويقوم حالياً بمحاولة استنزاف للمدينة من خلال الاقتحامات المتواصلة، والاعتقالات والاغتيالات.وتابعت: "أغفل هذا المحتل المتغطرس أن الشعب الفلسطيني يدرك أن ما يعانيه هو ثمن لا بد أن يدفعه في سبيل الكرامة والحرية".وبينت أن كل ما يحدث دليل عدم قدرة الاحتلال على السيطرة والقضاء الكلي على حالة المقاومة المتصاعدة والمنتشرة في عدة مواقع، لذلك يحاول محاصرة هذه الحالة وإضعافها من خلال توجيه ضربات متفرقة.وأكدت أن جهد عشرات السنين للاحتلال لثني الشعب عن مقاومته وسلخ الحاضنة عن أبنائها ذهب هباءً منثورا.وأوضحت أن هذه فرصة هامة للسلطة الفلسطينية لتختار الطرف الذي ستصطف بجانبه ولا خيار أفضل وأشرف من اصطفافها بجانب الطرف الحر الشريف.وأردفت: "أعتقد أن ثلاثين عاماً من الركض وراء سراب السلام كافية لها لتختار خياراً آخر لن تكون فيه خاسرة بأي حال من الأحوال، فلا خسارة حقيقية لمن يسعى لاسترداد أرضه وحماية شعبه".