النضال الشعبي تدين هدم الاحتلال منشآت في قريه ديوك التحتا



وطالب سائد بليلات سكرتير الجبهة في منطقة غرب أريحا جميع الفعاليات الشعبية و الرسمية بالتواجد على أرضي الديوك التحتا غرب مدينة أريحا والتي تتعرض للهدم من قبل قوات الاحتلال.



وتابع أن من اشد الاجراءات العنصرية الممارسة بحق ابناء شعبنا عملية هدم المنازل والتي تنفرد بها وتمارسها حكومة الاحتلال.



مشيرا لخطورة هذه الاجراءات ،والتي تتطلب العمل على رفع الدعاوى القضائية على حكومة الاحتلال ومحاكمتها وفضح اجراءاتها بكافة المحافل الدولية.



مؤكدا على ضرورة الخروج من حالة الضغوط الاعلامية والتصريحات الدبلوماسية التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع حكومة الاحتلال ،بل يتطلب الامر العمل والانتقال الى التطبيق الفعلي بما يلمسه المواطن الفلسطيني على ارض الواقع .



رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في،محافظة اريحا والاغوار قيام قوات الاحتلال بهدم منشآت سكنية في قريه ديوك التحتا.