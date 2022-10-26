الكحلوت تكشف لـ"دنيا الوطن" الفئات التي تم إيقافها من المنحة القطرية

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشفت المتحدثة باسم وزارة التنمية بغزة، عزيزة الكحلوت، اليوم الأربعاء، عن الفئات التي تم شطبها من المنحة القطرية للأسر الفقيرة في القطاع، ومعايير صرف المنحة هذا الشهر.وقالت الكحلوت في تصريح خاص لـ "": إنه "تم شطب أسماء المسافرين خارج البلاد ولم توجد لديه تقرير طبي من وزارة الصحة بسفره للعلاج لحين عودته من السفر، عدا المرضى والمرافقين".وأضافت: "كما تم إيقاف من له تصريح عمل في أراضي 48، ومن ليس لديه رقم هاتف محمول لحين تحديث البيانات بإضافة رقمه"، مشددًا أنه حتى اللحظة لا توجد كشوفات جديدة للمنحة القطرية.وأكدت الكحلوت أنه المنحة صُرفت اليوم لعدد 105 ألف أسرة، وكانت لأسر استلمت المنحة القطرية أقل من 31 مرة، والذي استلمها لأكثر من العدد المذكور تم إيقافه لمرة واحدة وسيتم إرجاعه في الدفعة القادمة.