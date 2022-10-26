شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تهجير شبابنا

"العربية الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تهجير شبابنا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الجبهة العربية الفلسطينية مخططا احتلاليا بفتح أبواب الهجرة على مصراعيها للشباب الفلسطيني، و تيسير كل السبل لذلك، منوهة إلى أن استمرار الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، و استمرار الانقسام لعقد و نيف، أدى إلى تردي الاقتصاد الفلسطيني، و ما نتج من ارتفاع الأسعار، و معدلات البطالة الفقر، مضيفا : " و انعدام الأمن الغذائي، و سوء الحياة المعيشية ".

وتابعت الجبهة :" ننظر بقلق انتشار ظاهرة هجرة الشباب الذي هو عصب شعبنا ومصدر قوته ونضاله المستمر، والذي يعمل الاحتلال بكافة السبل لفتح مصادر الهجرة وتيسيرها"، معتبرة أن ما يجري سببه ارتفاع نسبة البطالة والفقر المدقع وغلاء المعيشة ، داعية إلى العمل الجاد من أجل انهاء الانقــســام واستعادة الوحدة الوطنية لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا وتعزيز الانتماء الوطني والمجتمعي وتوفير مقومات الصمود للفلسطينيين.

و كانت الجبهة العربية الفلسطينية قد نعت شهداء الغربة الذين قضوا خلال محاولات الهجرة في مركب قبالة السواحل التونسية، و متوجهة بخالص العزاء لذوي الشهداء ولأصدقائهم ومحبيهم ، و كافة شـهـداء الغربة، وشـهـداء لقمة العيش الذين ذاقوا الويلات من أجل ان ينعم ذويهم بحياة كريمة.

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