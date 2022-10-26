"معارف الاحتلال" تفتش حقائب الطلبة المقدسيين بحثًا عن مناهج فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأقدمت طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على تفتش حقائب طلبة مدرسة الايمان في بلدة بيت حنينا شمال القدس، بحثا عن مناهج فلسطينية.ووفق مصادر محلية، فإن إدارة مدرستي الإيمان والإبراهيمية دعت الى وقفة احتجاجية ضد ممارسات وإجراءات وزارة المعارف التي تستهدف المناهج الفلسطينية.في نهاية تموز الماضي، أصدرت ما تسمى وزارة المعارف في حكومة الاحتلال"، قرارا يقضي بسحب الترخيص الدائم من ست مدارس في مدينة القدس، لمدة عام، بحجة "التحريض في الكتب المدرسية على دولة الاحتلال وجيشها"، ويشمل القرار الكلية الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة أفرعها في بيت حنينا في القدس.وخلال آب المنصرم، أرسلت وزارة المعارف في حكومة الاحتلال رسالة لعدة مدارس في مدينة القدس عنونت "كتب مدرسية تحتوي على محتوى تحريضي في مدارس القدس الشرقية"، حيث هددت بسحب ترخيصها في حال "العثور على مؤسسة تعليمية تقوم بالتدريس في الكتب المدرسية التي تحتوي على مواد تحريضية"، على حد تعبيرها.