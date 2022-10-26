اتحاد الجاليات يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

رام الله - دنيا الوطنطالب الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، الاتحاد الاوروبي بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل الوقف الفوري لجرائمه واعتداءاته بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وفك الحصار المفروض على مدينة نابلس للأسبوع الثالث على التوالي.وشدد الاتحاد في بيان، وصلت نسخة منه إلى دائرة شؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، على ضرورة الانتصار لدماء شهداء شعبنا الفلسطيني من خلال رص الصف الوطني وتحييد الخلافات واستعادة الوحدة الوطنية من خلال العمل الفوري على تبني استراتيجية وطنية سياسية ونضالية بمستوى تحديات ونضالات أبناء شعبنا والوقوف صفا واحدا ضد هذا المحتلوأكد أن ما جرى وما يجري من تصعيد اسرائيلي متواصل ضد أبناء شعبنا واستهداف المنازل باستخدام قذائف الانيرجا والرشاشات وما يرافقه من فرض حصار جائر على مدينة نابلس انما هو تطور خطير في استهداف وترهيب المدنيين، ما يتطلب موقفا حازما من كافة أحرار العالم ضد الاحتلال.