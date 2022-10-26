أربعة أسرى يعانون ظروفًا صحية صعبة في سجني "ريمون ونفحة"





وأضافت: "فيما تتعمد إدارة سجن ريمون تجاهل حالة الأسير أبو عبيد وترفض علاجه وتكتفي بإعطائه ستة أنواع من الأدوية المسكنة والمهدئة التي تجعله ينام، علماً بأنه بحاجة ماسة لإجراء صورة MRI وتشخيص مشكلته الصحية وعلاجه".



كما وقالت: "فيما يواجه الأسير عصام زين الدين (38 عاماً) من قرية مجدل بني فاضل في نابلس والقابع حالياً بسجن نفحة الصحراوي، وضعاً صحياً مقلقاً، ويشتكي من حساسية مزمنة بجلده والتي يعاني منها منذ عدة سنوات، وهو بحاجة بشكل جدي لإجراء فحوصات طبية دقيقة وعرضه على طبيب متخصص لتشخيص ماهية ما يعانيه وعلاجه بأسرع وقت ممكن، لكن إدارة السجون تمعن بإهماله".



وتابعت الهيئة: "كما يعاني الأسير إياد قواسمة (55 عاماً) من مدينة الخليل من آلام في الظهر والخاصرة ويشتكي من البواسير منذ مدة طويلة، وهو لا يزال بانتظار إجراء عملية له لكن إدارة ريمون تماطل بنقله كما تماطل بتحويله إلى طبيب متخصص لمعرفة ما يعانيه من مشاكل في ظهره".



وأكملت: "يشتكي الأسير علي صبيح (45 عاماً) من قرية كفر راعي بمحافظة جنين، منذ عام 2012 من مشاكل حادة بالأسنان، ومن شدة الألم لا يستطيع النوم، وقد راجع عيادة سجن ريمون عدة مرات لكن أطباء الاحتلال يقدمون له المسكنات فقط".



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أربعة أسرى يعانون حالات مرضية في سجني "ريمون ونفحة"، يعيشون ظروفاً صحية سيئة، نتاجاً لما تقوم به إدارة سجون الاحتلال من تجاهل مقصود لأمراضهم.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأسير بكر أبو عبيد (41 عاماً) من مدينة طولكرم، يعاني من آلام مزمنة في الرأس منذ سنوات طويلة، وقد تفاقمت حالته خلال عام 2017 بعد خوضه إضراب الحرية والكرامة برفقة الأسرى الآخرين، وبات يشتكي من نوبات صداع يومية تُسبب له انتفاخات بالشرايين".