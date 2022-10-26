تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

وصف رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالمثمر لرفع مستوى العلاقات، والأخذ بها لآفاق جديدة وفق متطلبات العالم المتغيرة.





وجاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة (تويتر)، قال فيها: "لقاء مثمر، جمعني بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اتفقنا فيه على رفع مستوى العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين باكستان والمملكة العربية السعودية، والأخذ بها إلى آفاق جديدة وفق متطلبات العالم المتغير بصورة مستمرة".





وبحسب صحيفة (سبق) الالكترونية السعودية، أضاف شريف: "أخبرت صاحب السمو الملكي بأن شعب باكستان يتطلع بشغف إلى زيارته".





وكان ولي العهد قد استقبل أمس الثلاثاء رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي، وسبل تطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

رام الله - دنيا الوطن