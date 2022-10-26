شؤون فلسطينية

سلفيت: مستوطنون يسرقون ثمار زيتون ومعدات زراعية

سلفيت: مستوطنون يسرقون ثمار زيتون ومعدات زراعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون، على سرقة ثمار زيتون ومعدات زراعية في مدينة سلفيت، وقرية ياسوف شرقا.

وقال المواطن عبد الرحمن حسين (63 عاما) من قرية ياسوف: إن مجموعة من مستوطني (رحاليم) المقامة على أراضي المواطنين شرق ياسوف، أقدموا على سرقة معدات تستخدم لقطف ثمار الزيتون من أرضه الواقعة في منطقة "الحرايق".

وأَضاف: يقوم المستوطنون بشكل يومي بمضايقتنا والصراخ والاعتداء علينا فور وصولنا إلى أراضينا.

وفي سياق متصل، تفاجأ المواطن أمجد عودة من مدينة سلفيت بقيام المستوطنون بتحطيم ما يقارب 40 شجرة زيتون وسرقة ثمارها في أرضه الواقعة خلف جدار الفصل العنصري بمنطقة "واد عبد الرحمن" شمال مدينة سلفيت.

يذكر أن المستوطنين يقومون بسرقة ثمار الزيتون وتحطيم الأشجار وخلعها بشكل متزايد خلال موسم قطف الزيتون في عدة قرى وبلدات من محافظة سلفيت.

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