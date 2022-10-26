صحيفة إسرائيلة: بهذه الطريقة حصل شاباك على معلومات استخبارتية عن (عرين الأسود)





وقالت الصحيفة إن "العملية في نابلس كانت عملية تصفية لعناصر (عرين الأسود)، وليست عملية اعتقال، ونجحت بعد قدرة استخباراتية رائعة من الشاباك و الوحد 8200، ليس فقط في جمع المعلومات الاستخباراتية ولكن أيضًا في العمليات الإلكترونية، ومع العمل المشترك لوحدة اليمام ووحدة عمليات الشاباك، والوحدات الخاصة مثل قناصة هيئة الأركان في حي القصبة".





وأضافت أن "العملية سبقها اختراق استخباراتي للبنية التحتية لعرين الأسود، باستخدام أدوات إلكترونية متقدمة مثل برنامج "بيغاسوس" التابع لشركة NSO الإسرائيلي، والتي تساعد الشاباك على جلب معلومات استخبارية دقيقة، وإحباط العمليات، إضافة إلى عملية اغتيال تامر الكيلاني المثيرة للإعجاب".





ونوهت الصحيفة أنه "بالأمس تم توجيه ضربة للجماعة وهي الثانية في أسبوع بعد اغتيال الكيلاني، ويمكن التقدير بأنها لن تكون الأخيرة في المستقبل القريب، والهدف هو تفكيك هذه الجماعة، ويخطط الجيش الإسرائيلي لزيادة الضغط بعمليات هجومية إضافية"، وفق ما نقلع موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).





وأكدت بأن "عملية نابلس كانت تنطوي على مخاطر كبيرة على حياة القوات، وهذا لا يبشر بخير نظرا للوضع على الأرض نظرا لأن العملية معقدة للغاية".





ولفتت الصحيفة إلى أن "القوات في الميدان عملت بطريقة غير عادية واعتمدت على معلومات استخبارية ممتازة قدمها الشاباك بخصوص الشقة التي يتموضع بها عناصر الجماعة حيث يشعرون فيها بالأمان".

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن جهاز (شاباك) استخدم برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد جماعة (عرين الأسود) وجلب بواسطته معلومات استخبارية عنها قادت إلى مكان عناصرها في نابلس.