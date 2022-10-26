شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلة: بهذه الطريقة حصل شاباك على معلومات استخبارتية عن (عرين الأسود)

صحيفة إسرائيلة: بهذه الطريقة حصل شاباك على معلومات استخبارتية عن (عرين الأسود)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن كيف وصل جهاز (شاباك) إسرائيل لمجموعات (عرين الأسود) في نابلس واغتيال عدد من قادتها. 

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن جهاز (شاباك) استخدم برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد جماعة (عرين الأسود) وجلب بواسطته معلومات استخبارية عنها قادت إلى مكان عناصرها في نابلس. 

وقالت الصحيفة إن "العملية في نابلس كانت عملية تصفية لعناصر (عرين الأسود)، وليست عملية اعتقال، ونجحت بعد قدرة استخباراتية رائعة من الشاباك و الوحد 8200، ليس فقط في جمع المعلومات الاستخباراتية ولكن أيضًا في العمليات الإلكترونية، ومع العمل المشترك لوحدة اليمام ووحدة عمليات الشاباك، والوحدات الخاصة مثل قناصة هيئة الأركان في حي القصبة".

وأضافت أن "العملية سبقها اختراق استخباراتي للبنية التحتية لعرين الأسود، باستخدام أدوات إلكترونية متقدمة مثل برنامج "بيغاسوس" التابع لشركة NSO الإسرائيلي، والتي تساعد الشاباك على جلب معلومات استخبارية دقيقة، وإحباط العمليات، إضافة إلى عملية اغتيال تامر الكيلاني المثيرة للإعجاب". 

ونوهت الصحيفة أنه "بالأمس تم توجيه ضربة للجماعة وهي الثانية في أسبوع بعد اغتيال الكيلاني، ويمكن التقدير بأنها لن تكون الأخيرة في المستقبل القريب، والهدف هو تفكيك هذه الجماعة، ويخطط الجيش الإسرائيلي لزيادة الضغط بعمليات هجومية إضافية"، وفق ما نقلع موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية). 

وأكدت بأن "عملية نابلس كانت تنطوي على مخاطر كبيرة على حياة القوات، وهذا لا يبشر بخير نظرا للوضع على الأرض نظرا لأن العملية معقدة للغاية". 

ولفتت الصحيفة إلى أن "القوات في الميدان عملت بطريقة غير عادية واعتمدت على معلومات استخبارية ممتازة قدمها الشاباك بخصوص الشقة التي يتموضع بها عناصر الجماعة حيث يشعرون فيها بالأمان".

أخبار ذات صلة

&#34;بلدية غزة&#34; تعلن انتهاء موسم السباحة في البحر

"بلدية غزة" تعلن انتهاء موسم السباحة في البحر

&#34;الصحة&#34; ترحب بإصدار الرئيس عباس قرارًا بقانون لتأسيس نقابة الأطباء

"الصحة" ترحب بإصدار الرئيس عباس قرارًا بقانون لتأسيس نقابة الأطباء

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تهجير شبابنا

"العربية الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تهجير شبابنا

&#34;معارف الاحتلال&#34; تفتش حقائب الطلبة المقدسيين بحثًا عن مناهج فلسطينية

"معارف الاحتلال" تفتش حقائب الطلبة المقدسيين بحثًا عن مناهج فلسطينية

اتحاد الجاليات يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

اتحاد الجاليات يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

قلقيلية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لبلدة عزون بالسواتر الترابية

قلقيلية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لبلدة عزون بالسواتر الترابية

أربعة أسرى يعانون ظروفًا صحية صعبة في سجني &#34;ريمون ونفحة&#34;

أربعة أسرى يعانون ظروفًا صحية صعبة في سجني "ريمون ونفحة"

البكري يطلع وزير العدل الموريتاني والأمين العام للرباط الوطني على انتهاكات الاحتلال

البكري يطلع وزير العدل الموريتاني والأمين العام للرباط الوطني على انتهاكات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الصحة&#34; ترحب بإصدار الرئيس عباس قرارًا بقانون لتأسيس نقابة الأطباء

"الصحة" ترحب بإصدار الرئيس عباس قرارًا بقانون لتأسيس نقابة الأطباء

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تهجير شبابنا

"العربية الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى تهجير شبابنا

اتحاد الجاليات يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

اتحاد الجاليات يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

قلقيلية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لبلدة عزون بالسواتر الترابية

قلقيلية: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لبلدة عزون بالسواتر الترابية

أربعة أسرى يعانون ظروفًا صحية صعبة في سجني &#34;ريمون ونفحة&#34;

أربعة أسرى يعانون ظروفًا صحية صعبة في سجني "ريمون ونفحة"

البكري يطلع وزير العدل الموريتاني والأمين العام للرباط الوطني على انتهاكات الاحتلال

البكري يطلع وزير العدل الموريتاني والأمين العام للرباط الوطني على انتهاكات الاحتلال

جيش الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في أريحا

جيش الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في أريحا

سلفيت: مستوطنون يسرقون ثمار زيتون ومعدات زراعية

سلفيت: مستوطنون يسرقون ثمار زيتون ومعدات زراعية

منوعات

شاهد: جومانة مراد تتخذ قرار جريء وتفاجئ جمهورها به

شاهد: جومانة مراد تتخذ قرار جريء وتفاجئ جمهورها به

شاهد: ياسمين رئيس تكشف حقيقة دخولها لمجال التمثيل بالواسطة

شاهد: ياسمين رئيس تكشف حقيقة دخولها لمجال التمثيل بالواسطة

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

بسمة وهبة &#34;شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات&#34;

بسمة وهبة "شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات"

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

عربي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

تفاصيل لقاء رئيس وزراء باكستان بولي العهد السعودي

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم