فلسطين تحصد شهادة الاعتراف العالمية "S24" للعنونة البريدية

رام الله - دنيا الوطنقدم المدير العام للاتحاد البريدي العالمي السيد ميتوكي شهادة الاعتراف القياسية "S24"، والتي تسلمها مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة.كما هنأ "ميتوكي" البريد الفلسطيني على إنجازاته الأخيرة المتعلقة بتحسين التخليص الجمركي وتحسين التوازن بين الجنسين بين الموظفين، مُعربا عن ثقته في أن استمرار التعاون الوثيق سيساعد على زيادة تعزيز هذه النجاحات.واستكمالا لخطوات النهوض بقطاع البريد يتم العمل للحصول على شهادة الامن البريدي، وتعزيز الاستعداد لعمليات التجارة الالكترونية، بالاضافة لتسجيل الطوابع الفلسطينية عالميا لكي تصبح حقوقا محفوظة، والمشاركة في فعاليات رابطة هواة الطوابع .يشار أن معيار العنونة S24 الخدمات البريدية الوطنية يُساعد على تشكيل قاعدة بيانات العناوين في البلاد بشكل صحيح، مع مراعاة الخصائص الوطنية. ويساعد على تقليل الوقت المستغرق في معالجة كميات كبيرة من العناصر البريدية ويحسن جودة الخدمات البريدية.ومن الجدير ذكره أن فلسطين الدولة السابعة عربيا التي تمكنت من الحصول على هذه الشهادة.