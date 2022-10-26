الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية لشعبنا

رام الله - دنيا الوطنطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، بضرورة تحمل مسؤولياتها وأن تبادر من خلال أمينها العام بالتحرك العاجل مع الأطراف الدولية المعنية لوضع قرارات مجلس الأمن موضع تنفيذ، وتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، العدوان الهمجي الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح.وقال: إن ماجرى من تصعيد وعدوان سافر على مدينة نابلس الآمنة والتي تخضع لعملية عسكرية إسرائيلية وحصار خانق منذ أكثر من أسبوعين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.وحمل الأمين العام المساعد في تصريحات له على هامش الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر، سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات وتبعيات هذه الجريمة التي تأتي في سياق هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، خاصة ما يجري في نابلس وجنين وما تشهدانه من دمار وحصار وإراقة دماء بصورة متعمدة، ما يقتضي المتابعة والمساءلة أمام جهات العدالة الدولية بما يشمل تنفيذ توصيات التقارير التي أقرتها واعتمدتها منظمات دولية والتي كان آخرها لجنة التحقيق الأممية للتصدي لتلك الجرائم الإسرائيلية ووقفها فورا.وأكد أبو علي، أن مستجدات القضية الفلسطينية هي قضية دائمة ومدرجة على جدول أعمال الجامعة العربية خاصة في جميع مجالسها متعددة المستويات، ونحن في الجزائر اليوم لإعداد الاجتماعات التحضيرية وصولا الى عقد القمة العربية والتي سيكون في مقدمة جدول أعمالها البند الرئيسي "مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية خاصة التصعيد الإسرائيلي الدموي الأخير".وأشار إلى أنه الأمين العام للجامعة العربية وجه جميع قطاعات وبعثات الأمانة العامة في عواصم القرار الدولي، بضرورة استمرار وبذل الجهود ومتابعة تطورات الوضع الميداني بفلسطين أولا بأول.