مستوطنون يجرفون أراضي في وادي الفاو بالأغوار

رام الله - دنيا الوطنشرع مستوطنون، اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية.وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن "المستوطنين يقومون بأعمال تجريف أراض في منطقة وادي الفاو التابعة لوادي المالح، علما أن الأراضي مملوكة لمواطنين من مدينة طوباس".وكان مستوطنون قد شرعوا قبل أيام بأعمال تجريف في منطقة العويسات شرقي خلة مكحول، علما أن هذه الأراضي مملوكة بالطابو للمواطنين لكنهم لا يتمكنون من الوصول إليها منذ عشر سنوات بسبب مضايقات الاحتلال ومستوطنيه.يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تتعرض مؤخرا لانتهاكات واعتداءات يومية من المستوطنين على ممتلكات المواطنين.