شؤون فلسطينية

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني " ان الوزارة تقدم كافة خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين للنساء من خلال الدعم والمساعدة والإسناد والتأهيل، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية والتي ترأسها نساء في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2021، 48 ألف و798 أسرة منهم 29 ألف و386 أسرة في قطاع غزة و 19 ألف و 412 أسرة في الضفة الغربية".

وتوجه وزير التنمية صبيحة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والذي يصادف السادس والعشرين من أوكتوبر لكل عام، بالتحية والتقدير للمرأة الفلسطينية، ولجهودها وتحملها للأعباء والمسؤولية  الاجتماعية والاقتصادية الى جانب نضالها الوطني، كما توجه بتحية خاصة للشهيدات والأسيرات القابعات في زنازين الاحتلال وأمهات الشهداء والأسرى وللمرأة المرابطة الصامدة في مدينة القدس عاصمتنها الأبدية

وتابع الوزير "تولي الوزارة أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بشكل فاعل في المجتمع الفلسطيني انطلاقا من فهمها للتنمية الاجتماعية المستدامة، ورؤيتها الاستراتيجية بالانتقال من الاحتياج إلى الانتاج كما تعمل الوزارة على بناء نظام حماية اجتماعية شامل للفئات المستهدفة يوفر الحماية والرعاية والتمكين للنساء والفئات المهمشة ذلك من خلال السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة التي قامت باعتمادهما."   

وأكد مجدلاني على أن الحقوق الراسخة للمرأة الفلسطينية يجب احترامها، فالمرأة الفلسطينية جديرة بالحماية والتمكين والتكريم كونها شريكا رئيسيا في النضال الوطني والسياسي والاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية بصفتها قائد قطاع الحماية الاجتماعية تقوم بواجبها وفقا للتفويض المخول لها باعتبار قطاع المرأة قطاعا حيويا من القطاعات التي تستهدفها الوزارة بالرعاية والحماية والتمكين.  

وأوضح الوزير أن وزراة التنمية تولي أهمية خاصة للنساء ضمن برامج عملها المختلفة، فقد نفذت وما زالت تنفذ رزمة واسعة من مشاريع التمكين الاقتصادي في الضفة وغزة لأسر ترأسها نساء، بالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الشريكة، وفي مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف، تعمل الوزارة على تقديم خدمات الحماية والرعاية والإيواء وإعادة الاندماج من خلال مراكز الحماية التابعة لها ولشركائها كما تقدم الوزارة عبر مديرياتها كل أشكال الدعم والمساعدة والأسناد والتأهيل للنساء حيث بلغ عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعامل مع قضاياهن من خلال مرشدات المرأة في مديريات التنمية بمحافظات الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي 719 إمراة ، كما تواصل الوزارة العمل من أجل اقرار قانون حماية الأسرة من العنف وتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة.  

ونوه إلى أنه لا يمكن الفصل بين النضال المجتمعي والنضال التحرري، وسلامة المجتمع ونسيجه الاجتماعي وسلمه الأهلي مشدداً على حق المرأة الفلسطينية في العيش بحرية وكرامة و منحها كافة حقوقها تكريما لنضالها السياسي والاجتماعي والثقافي.

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