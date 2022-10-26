مرداوي: المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة للمقاومة.وبين مرداوي أن ما جرى في نابلس محل اعتزاز وفخار لشعبنا، مؤكدا أن حماس في مقدمة الأحداث، وتدعو لمواجهة الاحتلال وتصعيد الكفاح المسلح.وأضاف: "الضفة الغربية لم تقل كلمتها بعد، وحينها سيعلم الاحتلال الثمن الذي سيدفعه، والشعب الفلسطيني ماض في المقاومة، والضغط الحقيقي على الاحتلال".وأوضح أن مجموعات عرين الأسود هي عنوان ورمز للمقاومة في الضفة الغربية، مبينا أن بقعة الزيت تتسع وتتعمق في الضفة، والاحتلال يدفع الثمن بشكل أوسع.وطالب مرداوي السلطة أن تغير من سياساتها، حتى نضمن أن ظهر المقاومة محميٌ وغير مكشوف، مشيرا إلى أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يسلّم بأوهام الأفق السياسي لعقود قادمة.كما طالب السلطة في الضفة بأن تطلق سراح المعتقلين السياسيين المقاومين من سجونها.واستشهد، فجر أمس الثلاثاء، ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال خلال عدوان على نابلس ورام الله.