شؤون فلسطينية

مرداوي: المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة

مرداوي: المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة للمقاومة.

وبين مرداوي أن ما جرى في نابلس محل اعتزاز وفخار لشعبنا، مؤكدا أن حماس في مقدمة الأحداث، وتدعو لمواجهة الاحتلال وتصعيد الكفاح المسلح.

وأضاف: "الضفة الغربية لم تقل كلمتها بعد، وحينها سيعلم الاحتلال الثمن الذي سيدفعه، والشعب الفلسطيني ماض في المقاومة، والضغط الحقيقي على الاحتلال".

وأوضح أن مجموعات عرين الأسود هي عنوان ورمز للمقاومة في الضفة الغربية، مبينا أن بقعة الزيت تتسع وتتعمق في الضفة، والاحتلال يدفع الثمن بشكل أوسع.

وطالب مرداوي السلطة أن تغير من سياساتها، حتى نضمن أن ظهر المقاومة محميٌ وغير مكشوف، مشيرا إلى أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يسلّم بأوهام الأفق السياسي لعقود قادمة.

كما طالب السلطة في الضفة بأن  تطلق  سراح  المعتقلين  السياسيين المقاومين من سجونها.

واستشهد، فجر أمس الثلاثاء، ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال خلال عدوان على نابلس ورام الله.

أخبار ذات صلة

فلسطين تحصد شهادة الاعتراف العالمية &#34;S24&#34; للعنونة البريدية

فلسطين تحصد شهادة الاعتراف العالمية "S24" للعنونة البريدية

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية لشعبنا

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية لشعبنا

مستوطنون يجرفون أراضي في وادي الفاو بالأغوار

مستوطنون يجرفون أراضي في وادي الفاو بالأغوار

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع

قيادي فلسطيني: هناك ثلاث مسارات لدعم صمود المقاومة بالضفة

قيادي فلسطيني: هناك ثلاث مسارات لدعم صمود المقاومة بالضفة

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين

غزة: &#34;الجرائم الإلكترونية&#34; تضبط أربعة هواتف خلوية مسروقة

غزة: "الجرائم الإلكترونية" تضبط أربعة هواتف خلوية مسروقة

والدة الشهيد النابلسي تروي تفاصيل اعتقال الاحتلال نجلها

والدة الشهيد النابلسي تروي تفاصيل اعتقال الاحتلال نجلها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجرفون أراضي في وادي الفاو بالأغوار

مستوطنون يجرفون أراضي في وادي الفاو بالأغوار

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع

مرداوي: المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة

مرداوي: المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين

غزة: &#34;الجرائم الإلكترونية&#34; تضبط أربعة هواتف خلوية مسروقة

غزة: "الجرائم الإلكترونية" تضبط أربعة هواتف خلوية مسروقة

تشيلي تقرر فتح قنصلية فخرية لها في بيت لحم

تشيلي تقرر فتح قنصلية فخرية لها في بيت لحم

الرفاعي يشارك في الاجتماع التاسع للجنة العربية للحماية من الاذى

الرفاعي يشارك في الاجتماع التاسع للجنة العربية للحماية من الاذى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

بسمة وهبة &#34;شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات&#34;

بسمة وهبة "شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات"

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

عربي

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود