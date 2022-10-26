شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: هناك ثلاث مسارات لدعم صمود المقاومة بالضفة

قيادي فلسطيني: هناك ثلاث مسارات لدعم صمود المقاومة بالضفة
توضيحية
خاص دنيا الوطن- لؤي أبو خوصة 
كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، عن ثلاث مسارات لدعم صمود المقاومة الفلسطينية بوجه الاحتلال، وذلك في ظل استمرار اغتياله لشبان فلسطينيين. 

وقال العوض في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إن "المسار الأول هو تعزيز الحاضنة الشعبية الموحدة والمتنامية في الضفة الغربية والمتلاحم معها كل شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والشتات، وهذه الحاضنة توفر البيئة والمناخ المناسب للاستمرار وتعزيز الصمود في وجه الاحتلال".

وأضاف: أما المسار الثاني يتعلق بتوفير الحاضنة السياسية لهذه الظاهرة، وهذا يتطلب من القوى السياسية كافة اعتماد استراتيجية وطنية فلسطينية متكاملة تعزز من الوحدة الميدانية باتجاه إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وتابع العوض: "المسار الأخير هو مواصلة الضغط مع المجتمع الدولي عبر الحركة الدبلوماسية والسياسية والشعبية حتى يلزم الاحتلال بوقف عدونها وجرائمها وينخرط المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، ومن أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وشدد أنه على القيادة الفلسطينية أن تواصل التحرك أمام كل المحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات لتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على جرائمهم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وأردف: "أن الليلة الماضية كانت ليلة قاسية حيث ودع شعبنا كوكبة من الشهداء خمسة منهم في نابلس وشهيد أخر في مطقة رام الله، مضيفًا بأن شعبنا الفلسطيني أيضا يستعيد روح التضحية والفداء في مواجهة هذا الاحتلال".

وذكر العوض أن الحكومة الإسرائيلية تزيد من بطشها وحشيتها في مواجهة الشعب الفلسطيني، ويبدو أن هذه حكومة تريد أن تستخدم الدماء الفلسطينية وقودًا من أجل الوصول إلى الانتخابات في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، وهذا يؤكد على أننا أمام حكومة يمينية فاشية تريد الوصول إلى الحكم بأي شكل من الأشكال.

كما وقال إن "الشباب الفلسطيني يقدم نموذجًا للتضحية والفداء في مواجهة هذا الاحتلال من خلال التحامه الموحد بشكل ميداني بين مختلف الاتجاهات السياسية الفلسطينية، وأيضا من خلال تلاحم الأجهزة الأمنية معه كما حدث الليلة في نابلس".

وختم العوض: "نقول أمام هذه الحالة إننا على أبواب مرحلة جديدة وأن العلاقة مع الاحتلال لم تعد قائمة على الاتفاقات الموقعة معه منذ 28 عامًا، فالعلاقة مع الاحتلال تقوم الآن على أن شعبنا الفلسطيني هو شعب تحت الاحتلال أمام انسداد الأفق سيواصل كفاحه بواسطة كل الأشكال لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس".
 


أخبار ذات صلة

فلسطين تحصد شهادة الاعتراف العالمية &#34;S24&#34; للعنونة البريدية

فلسطين تحصد شهادة الاعتراف العالمية "S24" للعنونة البريدية

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية لشعبنا

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية لشعبنا

مستوطنون يجرفون أراضي في وادي الفاو بالأغوار

مستوطنون يجرفون أراضي في وادي الفاو بالأغوار

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع

مرداوي: المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة

مرداوي: المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين

غزة: &#34;الجرائم الإلكترونية&#34; تضبط أربعة هواتف خلوية مسروقة

غزة: "الجرائم الإلكترونية" تضبط أربعة هواتف خلوية مسروقة

والدة الشهيد النابلسي تروي تفاصيل اعتقال الاحتلال نجلها

والدة الشهيد النابلسي تروي تفاصيل اعتقال الاحتلال نجلها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجرفون أراضي في وادي الفاو بالأغوار

مستوطنون يجرفون أراضي في وادي الفاو بالأغوار

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.. مجدلاني: التنمية تولي أهمية بالغة لتمكين المرأة وانخراطها بالمجتمع

مرداوي: المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة

مرداوي: المزاج الشعبي العام في الضفة الغربية يشكل أكبر حاضنة

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين

رام الله: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين

غزة: &#34;الجرائم الإلكترونية&#34; تضبط أربعة هواتف خلوية مسروقة

غزة: "الجرائم الإلكترونية" تضبط أربعة هواتف خلوية مسروقة

تشيلي تقرر فتح قنصلية فخرية لها في بيت لحم

تشيلي تقرر فتح قنصلية فخرية لها في بيت لحم

الرفاعي يشارك في الاجتماع التاسع للجنة العربية للحماية من الاذى

الرفاعي يشارك في الاجتماع التاسع للجنة العربية للحماية من الاذى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: ليلى علوي تقطع هذا الوعد على نفسها بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

شاهد: فارس كرم يبكي دموع الفرح بسبب صرخة مولوده الجديد

بسمة وهبة &#34;شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات&#34;

بسمة وهبة "شيرين ضحية وحسام حبيب لا يتعاطى المخدرات"

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

حلمي بكر يفجر مفاجأة حول علاقة شيرين بالمخدرات ووالد ابنتيها

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: مخرج مصري يفضح ابنه على الهواء مباشرة بتعاطيه المخدرات

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

شاهد: أصالة توجه رسالة مثيرة لعريس سوداني

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

مطرب شهير يتعرض لموقف محرج على المسرح.. والجمهور يستهزئ به

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

شاهد: محمد رمضان يكشف عن سبب الهجوم المتجدد عليه

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

عربي

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

اليمن: الحوثيون يحددون شرطًا لاستئناف تصدير الغاز

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود