الرفاعي يشارك في الاجتماع التاسع للجنة العربية للحماية من الاذى





واستعراض تقرير إنجازات لجنة الحماية من الأذى وما تم

تحقيقه من أهداف خطة عمل اللجنة من يناير الى أكتوبر 2022، ووضع خطة عمل اللجنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022 .



رام الله - دنيا الوطنانطلق في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء الاجتماع التاسع للجنة العربية الفرعية للحماية من الأذى بالمركز الكشفي العربي، والذي من المقرر ان يستمر حتى يوم الخميس.ويشارك في الاجتماع القائد حمزة الرفاعي من جمعية الكشافة الفلسطينية باعتباره نائب رئيس اللجنة العربية.وقد حضر وقائع افتتاح الجلسة الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، وعضو اللجنة الكشفية العربية محمد مصطفى، ونائب المدير الإقليمي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي.وسيناقش الاجتماع الامور المدرجة على جدول أعماله والتي من أهمها :استعراض تقارير الانجازات الشخصية لأعضاء اللجنة في مجال الحماية من الأذى على المستوى الوطني من يناير الى أكتوبر 2022، وتفريغ نتائج استبيان قياس مدى تطبيق السياسة الوطنية للحماية من الأذى بالجمعيات العربية، ومراجعة وتطويرمتطلبات ومعايير وضع وتنفيذ السياسة الوطنية للحماية من الأذى، بالإضافة إلى تفريغ ردود استبيان قياس أثر تطبيق السياسة الوطنية للحماية من الأذى بالجمعيات الكشفية.