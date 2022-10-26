نقابة الأطباء الفلسطينيين: سنسعى لتطبيق القرار الرئاسي لتنظيم المهنة





وقال نجيب: إننا "سنسعى ل تطبيق ما ورد في القرار بقانون والالتزام بفترته الزمنية لتحقيق حلم إنشاء أول نقابة للأطباء الفلسطينيين".



وفيما يلي نص البيان:



"التحية والأكبار لكم في شقي الوطن والشتات على ما تقدمونه من خدمات انسانية ووطنية في الذود عن الوطن بتوفير الأمن الصحي لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، جنبا الى جنب مع اخوانكم في كافة شرائح المجتمع تحت قيادتنا الحكيمة برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه، ورؤيته الحكيمة في فلسطنة النقابات، والتي بدأت بالنقابات المهنية وآخرها نقابتا الصيادلة والأسنان".



"فإننا نتقدم اليوم للرئيس بالشكر والتقدير على السير قدما في هذا النهج الوطني بصدور القرار بقانون بتاريخ العشرين من شهر تشرين الأول، تجسيدا لوحدة الأطباء في شطري الوطن والشتات والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والعمل على الإعداد لانتخابات تفضي إلى مجلس نقابي منتخب حسب الأصول المعمول بها نقابيا، لتنظيم المهنة وصونها والسمو بها لتبقى مهنة إنسانية ووطنية يفخر بها شعبنا المثابر المرابط، الذي يدفع فاتورة الدم على مذبح الحرية بآلاف الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال والأسرى الأشاوس القابعين في غياهب سجون الظلم والعدوان".



وعليه، فإننا في المجلس التأسيسي سنسعى لتطبيق ما ورد في القرار بقانون والالتزام بفترته الزمنية لتحقيق حلم إنشاء أول نقابة للأطباء الفلسطينيين.



رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين د. نظام نجيب، بيانًا، حول القرار بقانون الصادر بتاريخ 20/10/2022.