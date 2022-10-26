"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بمساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق النساء الفلسطينيات

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، وتحمل مسؤولياته تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية.ودعت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، لمناسبة يوم المرأة الفلسطينية، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر تشرين أول/ أكتوبر من كل عام، الى ضرورة مساءلة اسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق بحقهنّ.وأكدت أنها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات، إلى حين إنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين، وضمان ممارسة نسائنا لحقوقهنّ غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في تقرير المصير والعودة والاستقلال.ووجهت الخارجية التحية للمرأة الفلسطينية في يومها الوطني، في ظل ما تعانيه من جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوقها، وتصاعد وتيرة العنف ضدها، وضد ابنائها واخوتها.وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال ما يزيد عن 111 امرأة منذ بداية العام الجاري، ما زالت 32 منهن يقبعن في سجون الاحتلال في ظروف قاسية ومهينة ولا إنسانية، تحت العنف والتعذيب والاضطهاد وسياسة الإهمال الطبي التي كانت آخر ضحاياها الأسيرة الشهيدة سعدية فرج الله صاحبة 68 عاما.كما أشارت الوزارة إلى ما تقوم به دولة فلسطين في سبيل تعزيز حالة حقوق المرأة الفلسطينية، وتوعية المرأة بحقوقها وتمكينها من ممارستها.