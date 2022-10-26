منظمة التعاون الإسلامي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا

رام الله - دنيا الوطنوقعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ووزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية والعلاقات البناءة طويلة المدى في مجالات العلوم والتعليم العالي.وبموجب هذه المذكرة، سيتولى الجانبان تنفيذ ودعم مشاريع وبرامج مشتركة من شأنها تعزيز التفاعل بين المنظمات العلمية ومؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات، بما في ذلك تدريب الطلاب ومشاريع تعليمية وبحثية مشتركة في كل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية.وتم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك للإشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم، والتي ستدخل حيز التنفيذ فور إكمال عملية الموافقة الداخلية لكلا الطرفين.وقع على مذكرة التفاهم نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي السفير عسكر موسينوف، الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا وعن وزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، إيرينا بوشارنيكوفا، نائبة وزير العلوم والتعليم العالي.