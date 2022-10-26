زلزال قوي يهز شمال الفلبين

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال قوي شمال الفلبين، مساء الثلاثاء، بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، كان مركزه على عمق 16.2 كيلومتر تحت سطح الأرض على بعد 11 كيلومترا من منطقة دولوريس بجزيرة لوزون.وقال المسؤولون الفلبيون إنه لا يتوقع حدوث أضرار جسيمة، ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي، كما أكد نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يصدر أي تحذير.وشعر الناس بالزلزال في منطقة واسعة بشمال لوزون، لكن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قال أيضاً إنه لا يتوقع أي أضرار كبيرة، وفق ما نقل موقع (العربية نت).والجدير ذكره أن الأرخبيل الفلبيني يقع على "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة تقع على طول معظم حافة المحيط الهادئ، حيث تحدث العديد من الانفجارات البركانية والزلازل، ما يجعل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث في العالم.وفي تموز/ يوليو الماضي، تسبب زلزال قوته 7 درجات في انهيارات أرضية وألحق أضرارا بالمباني في شمال الفلبين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.