جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اعتقاله لثلاثة قادة من (عرين الأسود)





وقال الجيش وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية إن "قواته أنهت عملية اعتقال في نابلس شملت ثلاثة أشخاص من (عرين الأسود) وهم: يحيى النابلسي ومصطفى الباروكة وكريم قادوس، والأخير متهم في ضلوعه بعمليات إطلاق نار".





وذكرت الصحيفة أنها الاعتقالات جرت دون وقوع حوادث غير اعتيادية، باستثناء إطلاق النار على القوات التي كانت في طريقها للخروج من نابلس، بحسب موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).

رام الله - دنيا الوطناعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان بزعم الانتماء لمجموعات (عرين الأسود) من مدينة نابلس.