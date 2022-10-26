الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة تطال شقيق الشهيد النابلسي

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت شقيق الشهيد المقاوم إبراهيم النابلسي.واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم إياد النابلسي شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي، الذي استشهد قبل نحو شهرين بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، عقب محاصرته في أحد المنازل بالحارة الشرقية في البلدة القديمة بنابلس.واعتقلت قوات الاحتلال يحيى مبروكة من منزله في الإسكان النمساوي بمدينة نابلس، وهو عم الشهيد أدهم مبروكة "الشيشاني"، إلى جانب اعتقال كريم ياسر قادوس من عراق بورين جنوب المدينة.كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة تقوع جنوب بيت لحم، وهما طلال العمور وسند طلال العمور، إضافة إلى اعتقال الفتى أيهم عناية والفتى وديع عناية من بلدة عزون شرق قلقيلة.وطالت اعتقالات الاحتلال عبدو الرجبي وباسل معن النمورة من الخليل، والأسير المحرر محمود علاونة وأحمد ملايشة من بلدة جبع جنوب جنين.وفي القدس المحتلة، نفذت قوات الاحتلال اعتقالات جديدة طالت مقدسيين، وهما أشرف برقان وكريم أبو جمل.