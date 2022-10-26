شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة

مجدلاني يلتقي رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.احمد مجدلاني ترافقه عقيلته ووفد من الجبهة ضم "عضو المكتب السياسي ومسؤول الساحات العربية جمال خليل (أبو أحمد) ومسؤول الساحة اللبنانية أبو العبد تامر عزيز ، وعضو اللجنة المركزية ومسؤول الاعلام في لبنان د. فريد إسماعيل " ، بالسيدة بهية الحريري رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في دارتها في مجدليون.

وتحدث مجدلاني عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

كما بحث العلاقات الثنائية الفلسطينية اللبنانية على كل الصعد وأوضاع المخيمات والوجود الفلسطيني في لبنان من مختلف جوانبها.

وقال مجدلاني "تشرفنا بزيارة السيدة بهية الحريري ونحن حريصون على هذا اللقاء دائما معها لأنها تجسد الأخوة الفلسطينية اللبنانية وأيضا نثمن دورها الوطني الكبير في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي في البلد،والعلاقة الفلسطينية اللبنانية في مدينة صيدا هي نموذج للعلاقة التي يفترض ان تكون في كل لبنان وهذا كله بفعل دور السيدة بهية الحريري التي استطاعت ان تنسج هذه العلاقات الوطنية القائمة على أساس الاحترام المتبادل واحترام أيضا دور الدولة وأيضا قائمة على قرارنا السياسي كدولة فلسطين وهو الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف في لبنان".

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