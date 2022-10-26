فعاليات جماهيرية في أم الفحم وحيفا نصرة لنابلس

رام الله - دنيا الوطننظمت في مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة مركبات ودراجات نارية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وآخرها جريمة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في نابلس.ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واللافتات التي حملت شعارات منددة بجرائم الاحتلال، وجابوا شوارع المدينة.كما وشاركت فعاليات محافظة أريحا والأغوار، مساء أمس الثلاثاء، في وقفة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.ورفع المشاركون في الوققة التي نظمت وسط دوار مدينة أريحا المركزي، بدعوة من فصائل منظمة التحرير، صور الشهداء الذين ارتقوا فجر اليوم بمحافظتي نابلس ورام الله والبيرة، وصور الأسرى الذين يواجهون ظروفا صعبة في معتقلات الاحتلال.ودعا المشاركون إلى توحيد جهود شعبنا في النضال حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدين التزام شعبنا وفصائله الوطنية بدعم الأسرى في نضالهم من أجل الحرية.