دولي

مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن "نووي إيران" ومسيّراتها بأوكرانيا

مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن "نووي إيران" ومسيّراتها بأوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على التزامها بأمن إسرائيل ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن واشنطن أكدت أيضاً خلال اجتماع للمجموعة السياسية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية المشتركة، دعمها "لقدرات إسرائيل على مواجهة أي تهديد حال ومستقبلي"، وفق قناة (العربية).

وأضافت الخارجية الأميركية أن الجانبين ركزا خلال الاجتماع على التعاون ضد "التهديدات الإيرانية النووية والإقليمية".

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن أكد في لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التزام واشنطن بدعم الوكالة لمواصلة عمليات التحقق والمراقبة في إيران.

أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على التزامها بأمن إسرائيل ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن واشنطن أكدت أيضاً خلال اجتماع للمجموعة السياسية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية المشتركة، دعمها "لقدرات إسرائيل على مواجهة أي تهديد حال ومستقبلي".

وأضافت الخارجية الأميركية أن الجانبين ركزا خلال الاجتماع على التعاون ضد "التهديدات الإيرانية النووية والإقليمية".

وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن أكد في لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التزام واشنطن بدعم الوكالة لمواصلة عمليات التحقق والمراقبة في إيران.

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