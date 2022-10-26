أميركيون يطالبون الرئيس بايدن بإجبار إسرائيل على وقف عنفها بالضفة

رام الله - دنيا الوطنطالب ناشطون في الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي من المقرر أن يستقبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم في واشنطن، عبر عريضة وقعوا عليها، بإنهاء عنف الاحتلال المتصاعد في الضفة الغربية والقدس.كما وطالبت العريضة الرئيس بايدن بمحاسبة رسمية عن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بما يعني الامتثال لمطالب اعضاء الكونغرس بإجراء تحقيق شامل ومستقل لمحاكمة القتلة على هذه الجريمة.وطالب الموقعون من الرئيس بايدن، أن يطالب ضيفه الإسرائيلي بوضع حد لمعاملة اسرائيل العنصرية ومضايقة المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية وعربية وإسلامية على الحدود التي تسيطر عليها، ويوضح له أن إسرائيل لن تنضم إلى برنامج "الإعفاء من تأشيرة الدخول" طالما استمرت في هذه التصرفات العنصرية.