شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

تفاصيل حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-15 23-15 25-17 بيت لحم 24-15 23-15 25-17
رام الله والبيرة 23-14 22-14 24-16 طولكرم 28-18 27-18 28-19
نابلس 26-16 25-16 27-18 قلقيلية 28-18 27-18 28-19
جنين 29-18 28-18 30-20 سلفيت 24-15 23-15 25-17
طوباس 30-19 29-19 31-21 روابي 26-16 25-16 27-18
الخليل 23-14 22-14 24-16 غزة 27-19 26-19 27-20
أريحا 34-22 33-22 35-24 خانيونس 27-19 26-19 27-20
الأغوار الشمالية 32-20 31-20 33-22 رفح 28-18 27-18 28-19

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