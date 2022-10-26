شؤون فلسطينية

بلينكن: واشنطن قلقة من تصاعد العنف في الضفة الغربية

بلينكن: واشنطن قلقة من تصاعد العنف في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، عن قلق واشنطن "إزاء التوتر المتصاعد والعنف وفقدان حياة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتابع بلينكن، خلال لقاءه برئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، الذي يزور واشنطن: "نحض الجميع على اتّخاذ الخطوات اللازمة لمحاولة احتواء تصاعد العنف وتجنّب أي ممارسات أو بيانات من شأنها أن تحضّ عليه"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية، أمس الثلاثاء، في البلدة القديمة بمدينة نابلس، أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

وقصفت قوات الاحتلال، منزلاً، في البلدة القديمة، بقذائف (الأنيرجا)، بعدما حاصرته لعدة ساعات، فيما قصفت سيارة مدنية في المدينة.

كما استشهد الشاب قصي التميمي (20 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، ان التميمي استشهد جراء اصابته بالرصاص الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل القرية.

وتشهد مدن الضفة الغربية، عدواناً إسرائيلياً مستمراً منذ أسابيع، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 132 شهيداً، و51 شهيدأ في قطاع غزة، منذ بداية العام الجاري.

كما فرضت قوات الاحتلال، حصاراً على مدينة نابلس، منذ أسبوعين، أغلقت فيه الحواجز والطرق الرئيسية، ومنعت حركة المركبات من وإلى المدينة.

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