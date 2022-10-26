الاحتلال يعتقل شقيق الشهيد ابراهيم النابلسي من منزله في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إياد النابلسي، شقيق الشهيد إيراهيم النابسي، من منزله، في حي خلة العمود في مدينة نابلس.





واقتحمت قوات الاحتلال، المدينة، وداهمت عدد من المنازل من بينها منزل الشهيد إبراهيم النابلسي، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين أثناء انسحابها.













واستشهد ستة فلسطينيين، من بينهم خمسة شهداء في مدينة نابلس، أمس الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في المدينة، اندلعت خلالها اشتباكات عنيفة مع مقاومين.





واغتالت قوات الاحتلال، الشاب وديع الحوح، أحد أبرز قيادات مجموعة (عرين الأسود)، بعد محاصرتها لمنزل في البلدة القديمة وقصفه بقذائف (الأنيرجا).

رام الله - دنيا الوطن