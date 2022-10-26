شؤون فلسطينية

(تغيير في الألوان).. "العمل" بغزة تصدر تحديثاً بخصوص فحص طلبات تصاريح العمل

(تغيير في الألوان).. "العمل" بغزة تصدر تحديثاً بخصوص فحص طلبات تصاريح العمل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة العمل بغزة، مساء الثلاثاء، تحديثا جديدا لكشف طلبات الحصول على تصاريح عملٍ في أراضي الـ 48.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد تم بعد ترشيح 4000 اسم جديد للشئون المدنية يوم الأحد الماضي، حيث بلغ أعداد المرشحين للعمل بالداخل المحتل 27200 اسم منذ تولي وزارة العمل مسئولية ملف التصاريح في نوفمبر 2021.

وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء بشكل كامل من الأسماء التي حملت الرمز الأخضر والبالغ عددها 3800 اسم، بالإضافة إلى 200 اسم من حاملي الرمز الأصفر، وتم تحويل جميع الأسماء التي كانت تحمل اللون الأصفر إلى اللون الأخضر، والبالغ عددها 2481 اسم.

وأشارت وزارة العمل إلى تغير ألوان غالبية الأسماء وتقدمها في الترتيب بعد الترشيح الأخير، كما هو موضح بالجدول المرفق.

ونوهت إلى أنها استحدثت اللون الأزرق للأسماء المسجلة حديثا، باعتبارها قيد التدقيق، وسيتم ترميزها بلونٍ بعد الانتهاء من عملية التدقيق، كما تم ترميز الأسماء التي تم ترشيحها للشئون المدنية بلا لون، وظل اللون الأسود للأسماء التي لن يتم ترشيحها بسبب مخالفتها لمعايير الترشيح التي وضعتها الوزارة.

وأكدت الوزارة أن ترشيح الأسماء للشئون المدنية يكون بحد أدنى 500 اسم، وبحد أقصى 6000 اسم، وفق ما يُستجد في ملف تصاريح العمل.

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