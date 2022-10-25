مسيرة وسط قطاع غزة تضامناً مع نابلس

رام الله - دنيا الوطننظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي وسط قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من مخيمي البريج والنصيرات، تضامنًا مع أهالي مدينة نابلس جبل النار الذين يتعرضون لهجمة صهيونية شرسة من قوات الاحتلال.وشارك في المسيرة ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في المحافظة، رفع فيها المشاركون رايات الفصائل واللافتات مرددين هتافات تنديداً بالإجرام الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في الضفة عموماً وفي مدينة نابلس على وجه الخصوص، لتصل هذه الهتافات إلى الثائرين لتشد على أياديهم الضاغطة على الزناد في وجه الاحتلال وأعوانه.وفي كلمةٍ لفصائل العمل الوطني والإسلامي ألقها القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة قال فيها: "إن خروج هذه الجماهير الغفيرة في المنطقة المحافظة الوسطى هي رسالة ثورية إلى أهلنا في نابلس بأن خيار المقاومة هو الخيار الأمثل لإيقاف غطرسة وإجرام المحتل الصهيوني بحق أبناء شعبنا".وأضاف: "ندعوا أبناء الأجهزة الأمنية للانخراط في المقاومة والاصطفاف إلى جانب خيار الشعب الفلسطيني وأبطال عرين الأسود، الذين يمثلون وحدة الشعب الفلسطيني وثورته لردع تمادي الاحتلال على أراضينا وأبناء شعبنا".وأكد الثوابتة على أن نابلس عصية على الانكسار بعزيمة رجالها الميامين وإن بوصلة الصراع مع الاحتلال تتمحور نحو تحرير كل فلسطين، مشدداً على أنه يجب بذل كل الجهود والوسائل للدفاع عن أبناء شعبنا.ووجه الثوابتة التحية لأرواح الشهداء الذين بذلوا دماءهم من أجل فلسطين، ولشعبنا الفلسطيني الثائر في الضفة المحتلة، وفي أراضي الـ 48، وفي الشتات، وفي كل أماكن تواجده.