الصرف الأربعاء.. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر أكتوبر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر أكتوبر الخاصة بالعائلات المستورة، والتي تبلغ 100 دولار أمريكي.وسبق أن أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022.وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.