إسرائيل تعطي الإذن لشركة (إنرجين) لاستخراج الغاز من حقل (كاريش)

رام الله - دنيا الوطنمنحت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، شركة (إنرجين)، الإذن لبدء الإنتاج من حقل (كاريش) البحري للغاز.ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين إسرائيليين، أن الحكومة منحت الإذن لشركة (إنرجين) لبدء عملية استخراج الغاز من حقل (كاريش).وكانت شركة (إنرجين) قالت إنه من المقرر أن تبدأ وحدتها العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، العمل في (كاريش) في الربع الثالث من العام الجاري، لكنها لم تذكر موعدا محددا.بشار إلى أنه سيتم يوم الخميس المقبل توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث توسطت فيه الولايات المتحدة، وتوصل إليه الطرفان هذا الشهر.