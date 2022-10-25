قتيل ومصاب في جريمة إطلاق نار داخل أراضي الـ 48

رام الله - دنيا الوطنلقي مسن (75 عاما) مصرعه وأصيب شاب (32 عاما)، مساء اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ببلدة الرامة داخل أراضي الـ 48.وأفادت مصادر محلية بأن شخصين تعرّضا لإطلاق نار، ليُصاب أحدهما بجروح خطيرة توفي بعدها بوقت وجيز، فيما أُصيب الآخر بجروح متوسطة، ونقل إلى المستشفى.وعقب هذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المدن والبلدات العربية داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري 2022 إلى 94 قتيلا بينهم 11 امرأة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام.