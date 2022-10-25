الأحمد يلتقي القنصل البلجيكي ويطلعه على آخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، القنصل البلجيكي العام في القدس ولفريد بيفر، وذلك بمكتبه في رام الله.واطلع الأحمد ضيفه على آخر المستجدات السياسية في ظل انسداد عملية السلام والتصعيد الإسرائيلي الدموي في الأراضي المحتلة وآخرها استشهاد 6 شبان في نابلس ورام الله، وذلك ضمن مسلسل اعتداءات تقودها حكومة الاحتلال بقيادة يائير لبيد وعصابات المستوطنين بحق أبناء شعبنا مستخدمين الدم الفلسطيني وقودا لدعاية الانتخابات الإسرائيلية.وقال الأحمد إن الأحزاب الإسرائيلية تتسابق في قمع الشعب الفلسطيني وقهره، محذرا من أن هذا التصعيد قد يصل الى نقطة اللاعودة وانفجار شامل لن تقف حدوده عند فلسطين، وإنما سيشمل المنطقة بأسرها.كما اطلع الأحمد القنصل البلجيكي على إعلان الجزائر لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، والذي وافقت عليه كافة الفصائل بهدف تحقيق المصالحة والشراكة الوطنية الفلسطينية.وطالب الأحمد خلال لقائه المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتوقف عن الكيل بمكيالين، منتقدا المجتمع الدولي لانه لم يقم بالحد الأدنى من الجهد من اجل تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينيةكما طالب بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي التي تؤمن بحل الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما كما تعترف بإسرائيل.من جهته، أكد القنصل البلجيكي على دعم بلاده لعملية السلام وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على تعميق علاقات الصداقة الفلسطينية البلجيكية.