قيادي بالجهاد لـ"دنيا الوطن": شعبنا سيشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال









خاص دنيا الوطن - رزان أبو زيدعقب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، اليوم الثلاثاء، على جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي لستة شبان فلسطينيين في نابلس ورام الله.وقال حبيب في مقابلة مع "دنيا الوطن": إن "الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصرين منذ أكثر من أسبوعين في نابلس"، مضيفًا أن "شعبنا الفلسطيني لن يستكين ولن يضعف نتيجة هذه الجريمة".ولفت أن "شعبنا سيشعل الأرض من تحت أقدام الاحتلال الإسرائيلي، وسيواصل النضال، ومكافحته لهذا المحتل حتى زواله".وأكد حبيب أن "دماء الشهداء الذكية لن تذهب هدرًا، وهي التي سوف تقود شعبنا، وستجعله يثور أكثر، وينهض أكثر في مواجهة الاحتلال".