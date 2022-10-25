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شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة تطالب سحب القرار بقانون إعادة تشكيل نقابة الأطباء

الهيئة المستقلة تطالب سحب القرار بقانون إعادة تشكيل نقابة الأطباء
الهيئة المستقلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تنظر بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار بقانون "يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة".

وطالبت الهيئة المستقلة بسحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.

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