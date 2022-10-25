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شؤون فلسطينية

عقب تصعيد الاحتلال بالضفة.. هل تدخل غزة على خط المواجهة؟

عقب تصعيد الاحتلال بالضفة.. هل تدخل غزة على خط المواجهة؟
نابلس
خاص دنيا الوطن - هاني الإمام
تشهد مدينتا نابلس ورام الله، تصعيدًا خطيرًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يتوقف للحظة حتى الآن عن عمليات الاغتيال والاقتحام لمدن وقرى فلسطينية واعتقال شبان ومقاومين، في ظل تساؤلات هل سيدخل قطاع غزة على خط المواجهة؟.

وعلى ضوء تصاعد الأحداث، اجتمعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة لبحث جريمة الاحتلال بنابلس ورام الله والذي أدت لاستشهاد ستة شبان فلسطينيين، مؤكدًة أنها لن تمر دون عقاب.

ودعوا خلال كلمة لهم اليوم، الغرفة المشتركة للانعقاد فورا لبحث سبل إسناد الضفة، كما السلطة الوطنية الفلسطينية وأبناء الأجهزة للاشتباك مع للاحتلال والوحدة والعمل المشترك شرط ضروري للنجاح والإنجاز.

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين، المقاومين بضرورة النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه والإسخان فيه دفاعاً عن نابلس (جبل النار) وتصعيداً للمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا"، مشددًا أن "السلاح سيبقى مشرعًا في وجه الاحتلال حتى التحرير والعودة".

دعوة الغرفة المشتركة

في السياق، قال المحلل السياسي، مصطفى الصواف: إنه "لطالما أن فصائل العمل الوطني والإسلامي دعوا غرفة العمليات المشتركة للانعقاد، هذا يعني أنها ربما تتأخذ قرارات بناءً على توصيات المستوى السياسي، وبكل تأكيد القرارات تعتمد على دراسات وقراءة الواقع وغير ذلك".

وشدد الصواف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن "استمرار المقاومة هو العنوان الذي بات واضحًا في الضفة الغربية، وهذه مقاومة ستنتشر بشكل أوسع وأكبر في ظل الحاضنة الشعبية، كما وأن مشاركة عناصر من الأجهزة الأمنية واستشهاد اثنين منهم دليل صحة، وباعتقادي أن الأمور ستأخذ متسعًا وتشمل كل مدن وقرى الضفة في الساعات القادمة".

نقل المعركة لغزة

بدوره، استبعد المحلل السياسي، حسن عبده، أن يكون هناك شكلًا من أشكال المشاركة بالنسبة لقطاع غزة، وليست بالضرورة أن يذهب القطاع نحو مواجهة واسعة تنقل المعركة إلى غزة، ولكن يجب أن نشارك بصورة أو بأخرى.

وقال عبده في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "الاحتلال الإسرائيلي يستفرد بنابلس ويفرض عليها حصارًا منذ ما يقرب أسبوعين ويقوم بعمليات اغتيال وجرائم تطال المدنيين وكتائب المقاومة الموجودة بالمدينة، وبالتالي يجب كسر سياسة الاستفراد الإسرائيلية بمدينة دون أخرى".

وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي استفرد سابقًا بحركة الجهاد الإسلامي وثم جنين واليوم بمدينة نابلس، لذلك دعوة الفصائل الفلسطينية للغرفة المشتركة للانعقاد كان خطوة في محلها".

وأضاف عبده أنه "على الكل الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة، أن تكون جزءً من المعركة بشكل أو بآخر تنفيذًا لوحدة الساحات وهي ليست عنوان وإنما استراتيجية فلسطينية في مواجهة الاحتلال التي يجب أن تكون شاملة في كل المناطق".

 
أيدلوجية الاحتلال

من جهته، أكد المحلل السياسي، رياض العيلة، أنه "وفق تصوره لن يدخل قطاع غزة على خط المواجهة ولن يشارك إلا من خلال المهرجانات والخطابات، وذلك بسبب عدم المشاركة في صد العدوان على شعبنا فيما سبق من اعتداء إسرائيلي".

وشدد العيلة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن "جيش الاحتلال سيستمر في العمل بحسب أيديولوجيته إنهاء المقاومة الموجود، خاصة وأن عمليًا كان هناك توحيدًا بين الفصائل وبشكل فردي بين المقاتلين، وباعتقادي عمليات اعتداء جيش الاحتلال وحصاره للمناطق الفلسطينية مستمر طالما هناك مقاومة موجودة ضد المحتل".

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