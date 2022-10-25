عاجل

  • المتحدث باسم الجيش: وردت أنباء عن عملية طعن قضاء نابلس حيث وصل فلسطيني إلى المكان وقام بطعن مستوطن


دولي

استقالة منسق ملف الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال

استقالة منسق ملف الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال
منسق شئون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال ياروم بلوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن منسق شئون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال ياروم بلوم نيته إنهاء مهام منصبه مع انتهاء عقده نهاية الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن بلوم أبلغ رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد بنيته عدم مواصلة مهام منصبه معللاً ذلك بأنه استنفذ منصبه حتى النهاية.

وقالت الصحيفة إن بلوم سينهي مهام منصبه بعد 5 سنوات من تكليفه بهذا المنصب حيث عمل بطريقة غير مباشرة في اتصالات مع (حماس) لغاية استعادة الجنود والأسرى في قطاع غزة.

ومن المتوقع إنهاء بلوم مهام منصبه في 31 أكتوبر الحالي وهو موعد انتهاء عقده مع مكتب رئاسة الحكومة.

وسيتولى السكرتير العسكري للبيد آفي غيل منصب منسق الأسرى إلى حين تعيين منسق جديد.

أخبار ذات صلة

المغرب تستعد لاحتضان قمة إسرائيلية عربية في يناير

المغرب تستعد لاحتضان قمة إسرائيلية عربية في يناير

في زيارة &#34;مفاجئة&#34;.. الرئيس الألماني يصل لأوكرانيا

في زيارة "مفاجئة".. الرئيس الألماني يصل لأوكرانيا

وكالة الطاقة الدولية: العالم أمام أول أزمة طاقة حقيقية

وكالة الطاقة الدولية: العالم أمام أول أزمة طاقة حقيقية

روسيا تطالب مجلس الأمن الدولي بمناقشة مسألة &#34;القنبلة القذرة&#34;

روسيا تطالب مجلس الأمن الدولي بمناقشة مسألة "القنبلة القذرة"

(ناتو): ندعو روسيا لعدم استخدام &#34;القنبلة القذرة&#34;

(ناتو): ندعو روسيا لعدم استخدام "القنبلة القذرة"

تعيين أمير برعام نائبًا لرئيس أركان جيش الاحتلال

تعيين أمير برعام نائبًا لرئيس أركان جيش الاحتلال

غانتس يُهاجم نتنياهو بسبب الملف النووي الإيراني

غانتس يُهاجم نتنياهو بسبب الملف النووي الإيراني

&#34;لبيد&#34;: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيوقّع الخميس

"لبيد": اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيوقّع الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يعقب على استشهاد 6 مواطنين في الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي يعقب على استشهاد 6 مواطنين في الضفة الغربية

حمد: دماء الشهداء تشعل جذوة المقاومة بالضفة للمضي نحو التحرير

حمد: دماء الشهداء تشعل جذوة المقاومة بالضفة للمضي نحو التحرير

ماجدة المصري تحيي أفراد الأجهزة الأمنية المشتبكين مع قوات الاحتلال

ماجدة المصري تحيي أفراد الأجهزة الأمنية المشتبكين مع قوات الاحتلال

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والضفة

السفير المصري يلتقي وفداً من المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية

السفير المصري يلتقي وفداً من المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية

جامعة &#34;دار الكلمة&#34; تصدر بيانًا تضامنيًا لتعزيز صمود أهل نابلس في حصارهم

جامعة "دار الكلمة" تصدر بيانًا تضامنيًا لتعزيز صمود أهل نابلس في حصارهم

حماس: الإضراب الشامل في غزة يؤكد التحامنا مع شعبنا في الضفة

حماس: الإضراب الشامل في غزة يؤكد التحامنا مع شعبنا في الضفة

جامعة بيرزيت تعتذر عن استضافة بطولة التايكوندو الدولية بسبب حصار نابلس

جامعة بيرزيت تعتذر عن استضافة بطولة التايكوندو الدولية بسبب حصار نابلس

منوعات

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: سيرين عبدالنور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

شاهد: محمد رمضان يحير جمهوره بعد ظهوره مع مؤسس فرقة مياس اللبنانية

طرد غادة عادل بشكل علني من فيلم جديد لها بسبب ما فعلته مؤخرًا

طرد غادة عادل بشكل علني من فيلم جديد لها بسبب ما فعلته مؤخرًا

دنيا بطمة تهاجم محمد الترك بالخيانة والشرطة تداهم منزله

دنيا بطمة تهاجم محمد الترك بالخيانة والشرطة تداهم منزله

شاهد ماذا ردت نادين نجيم على متابعة وصفتها بـ(وجه الحصان)

شاهد ماذا ردت نادين نجيم على متابعة وصفتها بـ(وجه الحصان)

شاهد: لجين عمران تكشف عن مصدر ثروتها الخيالي

شاهد: لجين عمران تكشف عن مصدر ثروتها الخيالي

لهذا السبب الغريب.. أمل الشهراني تنصح السيدات بعدم التخلي عن الحجاب

لهذا السبب الغريب.. أمل الشهراني تنصح السيدات بعدم التخلي عن الحجاب

شاهد: شريف منير يكشف عن طرده من شقته.. ما السبب؟

شاهد: شريف منير يكشف عن طرده من شقته.. ما السبب؟

شاهد: رد فعل غريب من زوج درة بعد مسلسلها الأخير

شاهد: رد فعل غريب من زوج درة بعد مسلسلها الأخير

شاهد: جورج وسوف يصدم جمهوره بما قاله عن أخواته البنات

شاهد: جورج وسوف يصدم جمهوره بما قاله عن أخواته البنات

عربي

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

أمير قطر: تعرضنا لحملة غير مسبوقة منذ الفوز بتنظيم كأس العالم

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

سوريا تلغي زيارة الوفد اللبناني لبحث ملف ترسيم الحدود

إصابة جنود سوريين بقصف إسرائيلي على دمشق

إصابة جنود سوريين بقصف إسرائيلي على دمشق