استقالة منسق ملف الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأعلن منسق شئون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال ياروم بلوم نيته إنهاء مهام منصبه مع انتهاء عقده نهاية الشهر الحالي.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن بلوم أبلغ رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد بنيته عدم مواصلة مهام منصبه معللاً ذلك بأنه استنفذ منصبه حتى النهاية.وقالت الصحيفة إن بلوم سينهي مهام منصبه بعد 5 سنوات من تكليفه بهذا المنصب حيث عمل بطريقة غير مباشرة في اتصالات مع (حماس) لغاية استعادة الجنود والأسرى في قطاع غزة.ومن المتوقع إنهاء بلوم مهام منصبه في 31 أكتوبر الحالي وهو موعد انتهاء عقده مع مكتب رئاسة الحكومة.وسيتولى السكرتير العسكري للبيد آفي غيل منصب منسق الأسرى إلى حين تعيين منسق جديد.