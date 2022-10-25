(فتح): لبيد يريد توظيف الدم الفلسطيني بانتخابات إسرائيل

خاص دنيا الوطن – رزان أبو زيدأكد القيادي في حركة فتح، عماد الأغا، أن إسرائيل تريد توظيف دماء الفلسطينيين في الانتخابات الإسرائيلية، وذلك عقب اغتياله ستة شبان فلسطينيين في نابلس ورام الله فجر اليوم الثلاثاء.وقال الأغا في مقابلة لـ "دنيا الوطن": إن "المجرم يائير لبيد، رئيس حكومة الاحتلال هو من يقوم بجرائم أكثر بمفهوم أنه يريد توظيف الدماء الفلسطينية في انتخابات إسرائيل".وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة في نابلس، كما تتواصل جرائمه طوال السنوات السابقة"، موجهًا التحية لأهالي الشهداء، وأبطال الأجهزة الأمنية الذين يتصدون للاحتلال.وشدد الأغا أن "شعبنا باقٍ وأنه منتصر، وهذا الاحتلال مغادر لأرضنا"، متابعًا: "إننا صامدون صابرون وهم عابرون في هذه البلاد ونحن سنبقى هنا، وسنذهب باتجاه تحقيق هدفنا وأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".