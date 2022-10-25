حمد: دماء الشهداء تشعل جذوة المقاومة بالضفة للمضي نحو التحرير



واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان على نابلس ورام الله.



وخرجت مسيرات تضامن مع نابلس بمناطق متفرقة بالضفة، شهدتها جنين وبيت لحم والخليل وطولكرم، كما عم الإضراب الشامل معظم المحافظات.



رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة سمر حمد إن "دماء الشهداء تشعل أفواج الشبان والمقاومين ليمضوا في ركب الخالدين نحو الحرية والتحرير".وأضافت حمد أن "الشهداء اصطفاهم الله، ليرتقوا من وهن الأرض وطينها إلى سمو السماء وربها".وشددت على أن شعبنا سينتصر بإذن الله، وسيندحر الاحتلال البغيض عن أرضنا.وأردفت: "ما يهمك يا شعبنا يا شعب الأبطال، الشهداء في عليين، والخزي والعار والهزيمة للاحتلال".واعتبرت أن "الاضراب هو مقاومة لحالة التطبيع واللامبالاة التي يريد الاحتلال استمرارها، وهو تضامن واحتضان للشعب الفلسطيني مع المقاومين والشهداء".