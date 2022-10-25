شؤون فلسطينية

حمد: دماء الشهداء تشعل جذوة المقاومة بالضفة للمضي نحو التحرير

حمد: دماء الشهداء تشعل جذوة المقاومة بالضفة للمضي نحو التحرير
سمر حمد
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة سمر حمد إن "دماء الشهداء تشعل أفواج الشبان والمقاومين ليمضوا في ركب الخالدين نحو الحرية والتحرير".

وأضافت حمد أن "الشهداء اصطفاهم الله، ليرتقوا من وهن الأرض وطينها إلى سمو السماء وربها".

وشددت على أن شعبنا سينتصر بإذن الله، وسيندحر الاحتلال البغيض عن أرضنا.

وأردفت: "ما يهمك يا شعبنا يا شعب الأبطال، الشهداء في عليين، والخزي والعار والهزيمة للاحتلال".

واعتبرت أن "الاضراب هو مقاومة لحالة التطبيع واللامبالاة التي يريد الاحتلال استمرارها، وهو تضامن واحتضان للشعب الفلسطيني مع المقاومين والشهداء".

واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ٦ مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان على نابلس ورام الله.

وخرجت مسيرات تضامن مع نابلس بمناطق متفرقة بالضفة، شهدتها جنين وبيت لحم والخليل وطولكرم، كما عم الإضراب الشامل معظم المحافظات.

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