شؤون فلسطينية

ماجدة المصري تحيي أفراد الأجهزة الأمنية المشتبكين مع قوات الاحتلال

ماجدة المصري تحيي أفراد الأجهزة الأمنية المشتبكين مع قوات الاحتلال
ماجدة المصري
رام الله - دنيا الوطن
قالت ماجده المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،اليوم في لقاءاتها مع المحطات الاعلامية ان التشييع الشعبي الحاشد بعشرات الآلاف لشهداء نابلس اليوم ، قدم مجددا استفتاءا شعبيا حول المقاومة والوحدة الوطنية ، وأرسل رسالة الى الكل الفلسطيني مفادها "آن الأوان لأن يدرك بعض المترددين والقيادة الرسمية الفلسطينية ، أن الشعب الفلسطيني والمقاومين الشباب قد اختاروا طريق مواجهة الاحتلال وجرائمه والدفاع عن كرامة الشعب الأمر الذي لا رجعة عنه".

وحيّت المصري أبناء الأجهزة الأمنية الذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال الخاصة ، ودعت بقية أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، الى أخذ دورهم في حماية المقاومين وأبناء شعبهم من جرائم الاحتلال وعربدة المستوطنين ، وعدم القيام بالدور الذي حدده لهم اتفاق أوسلوا والمتمثل بالتنسيق الأمني المذل.

وطالبت ماجدة المصري السلطة بتمكين الأجهزة الأمنية من أخذ هذا الدور ، الأمر الذي يتطلب تغيير عقيدة الأجهزة الأمنية الراهنة لصالح عقيدة الانحياز للشعب والمقاومة وحمايتهم ، وطالبت السلطة بمغادرة السياسة الانتظارية والمراهنة على دور غربي وأمريكي منحاز بالمطلق للاحتلال وسياساته ، والتوقف عن سياسة التلويح والتهديد الفارغة المضمون، فالحالة الشعبية والوطنية والمقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال كما تشهد مسيرات تشييع الشهداء وآخرها شهداء نابلس اليوم لن تنتظر.

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