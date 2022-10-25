شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة في القدس والصفة الغربية.

وشهدت المناطق اندلاع مواجهات، تزامناً مع إضراب شامل عم المدن، حدادا على أرواح الشهداء، وغضبا على الجريمة التي نفذها جيش الاحتلال في نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن 6 فلسطينيين أصيبوا بجروح خلال مواجهات في باب الزاوية بمدينة الخليل.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتقلوا شاباً بعد إصابته بالرصاص الحي خلال المواجهات، في الخليل، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وفي القدس، أصيب فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بدو، شمال غرب القدس.

كما أصيب طلاب في ضاحية السلام ببلدة عناتا شمال شرق القدس، بحالات اختناق، جراء استهداف حافلتهم بالغاز المسيل للدموع من قبل جنود الاحتلال.

أما في بيت لحم، فقد أصيب عدد من طلبة المدارس في بلدة الخضر جنوب المدينة، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه جنازة الشهيد قصي التميمي، في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ظهر اليوم.

وعم الإضراب الشامل، اليوم محافظة نابلس، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على المدينة.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، قد أعلنت اليوم، يوم غضب وإضراب شامل في المحافظة، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في نابلس.

ودعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

واستشهد فجر اليوم ستة فلسطينيين وأُصيب 20 آخرون برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليّ، في مدينتي نابلس، ورام الله.

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