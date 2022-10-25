جامعة "دار الكلمة" تصدر بيانًا تضامنيًا لتعزيز صمود أهل نابلس في حصارهم

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة دار الكلمة، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا تضامنيًا مع سكان مدينة نابلس المحاصرة، اكدت من خلاله وقوفها كتفًا بكتف إلى جانب كافة المؤسسات والكليات الأكاديمية والثقافية في المدينة.وقالت في بينانها، إننا: "من بيت لحم، مدينة الكلمة والروح المقدسة، ومن بين فضاءات جامعة الكلمة في بيت لحم، نؤكد على حق شعبنا في الحرية ونقف كتفاً بكتف إلى جانب نابلس الوطنية، وجامعة النجاح وكافة المؤسسات والكليات الأكاديمية والثقافية في مواجهة الحصار الذي يتمدد كسياسة عقاب جماعي ضد الحياة الفلسطينية ببعدها اليومي والأكاديمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والشعبي".وتابعت: أننا "في جامعة دار الكلمة نرفع صوتنا عالياً لنؤكد على أهمية دور الثقافة والإبداع في مسيرة الصمود الوطني وتحصين الهوية الوطنية من محاولات العزل والتفتيت الاستعمارية، بما يشمل رفضنا المطلق لكل أشكال القمع والاضطهاد والعقاب الجماعي، الذي يتناقض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان".وأضافت: "إننا في جامعة دار الكلمة إذ نقف إلى جانب جامعة النجاح الوطنية في مبادرتها الشعبية "حاصر حصارك" خلال هذه الأيام الصعبة، نؤكد على تمسكنا بالحق في حياة أكاديمية حرة كجزء أساسي من حق شعبنا بالعدالة والحرية".وأكدت على "جاهزية جامعة دار الكلمة بجميع هيئاتها وإداراتها ومرافقها لأي دور أكاديمي يعزز من صوت الحرية وسلامة الحياة الأكاديمية والتعليمية الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال".