حماس: الإضراب الشامل في غزة يؤكد التحامنا مع شعبنا في الضفة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع إن "الفعاليات الشعبية والإضراب الشامل في قطاع غزة تؤكد التحام شعبنا مع الضفة الغربية، وتبعث برسالة للاحتلال أن وحدة شعبنا ما زالت قائمة، وأن المقاومة بالضفة هي امتداد لمقاومة غزة، ولا يمكن لها أن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه ما يحدث في نابلس".وأضاف القانوع، خلال تصريح له أن "العملية الجبانة التي نفذها الاحتلال في مدينة نابلس لا يمكن أن تحد من ضربات المقاومة، مشددًا على أن دماء الشهداء الأبطال لن تذهب هدراً، وهي وقود لاستمرار المعركة مع هذا الاحتلال واستدامة الاشتباك معه، ولن يرتد إلا ناراً ولهيباً عليه وعلى مستوطنيه".ودعا الناطق باسم الحركة، "الأجهزة الأمنية بالضفة إلى الانخراط مع شعبنا في مواجهة الاحتلال، مبينًا أنه لا يمكن أن تُترك نابلس وبقية المدن ورقة في يد الاحتلال".