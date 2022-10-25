بعبارة مؤثرة.. الإعلاميّة فرح قيّم تنقل نبأ استشهاد أخيها حمدي





كما وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الإجتماعي لحظة استهداف السيارة التى كان يستقلّها الشهداء، وهي تحترق.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد خمسة فلسطينين وإصابة 21 آخرين خلال اشتباكات مع الاحتلال في مدينة نابلس، من بينهم وديع حوح القيادي البارز في مجموعة (عرين الأسود).



وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال قصف أهدافاً في مدينة نابلس، ودفع بقوات كبيرة، عقب اكتشاف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى وسط المدينة.



واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، حيث يتواجد عناصر مجموعة (عرين الأسود).













وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد خمسة فلسطينين وإصابة 21 آخرين خلال اشتباكات مع الاحتلال في مدينة نابلس، من بينهم وديع حوح القيادي البارز في مجموعة (عرين الأسود).وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال قصف أهدافاً في مدينة نابلس، ودفع بقوات كبيرة، عقب اكتشاف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى وسط المدينة.واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، حيث يتواجد عناصر مجموعة (عرين الأسود).

خاص دنيا الوطن - سندس الخطيب"روح قلب أمه استشهد يا ناس يا عالم".. بهذه العبارة نقلت الإعلاميّة فرح قيم، نبأ استشهاد أخيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بعدما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، المركبة التى يستقلها في نابلس.ونقل الصحفي حافظ أبو صبرة عبر صفحته على (فيسبوك)، كيفية معرفة الصحفية فرح قيم خبر استشهاد أخيها، فكتب "في واحدة من المجموعات الإخبارية عبر تطبيق واتساب نعتمد عليها في الحصول على معلوماتنا ونتبادل كل واحد منا المعلومات والأخبار التي لدى كل واحد منا، ورد خبر بانفجار مركبة باستهداف للاحتلال في منطقة رأس العين، فجأة إحدى الزميلات تسأل عن أي زميل متواجد في مستشفى رفيديا، تكرر السؤال، بإلحاح كررت، حتى أنني شعرت بحجم خوفها من تكرار سؤالها، تعيد السؤال ثم تكتب: "أخوي كان بالسيارة الي تفجرت، مشان الله طمنونا مش عارفين نوصل المستشفى" .. أجابها أحد الزملاء بوجود جثمان لشهيد، سألته عن أسمه: "اسمه حمدي!!" .. فكان الخبر ارتقاء شقيقها، توقفت تغطيتها .. كان الخبر ارتقاء شقيقها .. الصحفية فرح قيّم".