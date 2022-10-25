"الإسلامية المسيحية" تدين جريمة الاحتلال وتدعو الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الفصائلالفلسطينية إلى توحيد صفوفها وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطينيمن حرب إبادة وتطهير عرقي، وبلورة رد قادر على التصدي لهذا العدوان.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الوحشية الاسرائيلية بلغتحداً غير مسبوق في ارتكاب جرائم حرب وصلت الى قصف وتدمير منازل المدنيين بالصواريخوالقنابل في تصعيد خطير لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.وحذرت الهيئة من أن هذا التمادي من جانب الاحتلال في إطلاق يد جيشهوآلة حربه للفتك بأبناء الشعب الفلسطيني وإعطاء جنوده تصاريح بالقتل دون اعتبارلأية معايير انسانية أو أخلاقية ستكون له تداعيات خطيرة سيتحمل مسؤوليتها.وأكدت الهيئة أن هذا الارهاب الذي يمارسه الاحتلال لن يشكل رادعاًللشعب الفلسطيني ولن يثنيه عن ممارسة حقه الشرعي في المقاومة دفاعاً عن نفسهوأرضه، وأنه لن يعدم خياراته النضالية القادرة على ايلام الاحتلال وجعل عدوانهمكلفاً.وأدانت الهيئة صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطينيمن مجازر وحرب إبادة وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقيةواتخاذ اجراءات فورية لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.