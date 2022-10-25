أبو زهري: عنجهية الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا



واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين بينهم قائد في "عرين الأسود"، وأصيب أكثر من 20 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان على نابلس ورام الله.



وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد خمسة شبان برصاص الاحتلال خلال عدوانه على نابلس، وشاب آخر في قرية النبي صالح برام الله.



رام الله - دنيا الوطنشدد عضو قيادة حركة حماس في الخارج سامي أبو زهري على أن عنجهية الاحتلال لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.وأكد أبو زهري على أن دماء شهداء نابلس المباركة أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة.وقال إن "دماء الشهداء دللت على حيوية شعبنا وقدرته على مواصلة المواجهة مع العدو رغم كل القيود".